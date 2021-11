மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய சிறப்பு முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + You can apply at the special camp to amend the voter list Collector information

வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய சிறப்பு முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல்