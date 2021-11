மாவட்ட செய்திகள்

வீடூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 7100 கனஅடி உபரிநீர் வெளியேற்றம் + "||" + Per second from Veeduur Dam 7100 cubic feet of supernatant discharge

