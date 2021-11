மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றில் இறங்கி பிணத்தை மீட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு பாராட்டு + "||" + Praise to the SubInspector who went down the river and recovered the body

ஆற்றில் இறங்கி பிணத்தை மீட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு பாராட்டு