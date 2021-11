மாவட்ட செய்திகள்

ஆயிரம் ஏக்கர் பருத்தி- நெற்பயிர்களை வெள்ளநீர் சூழ்ந்தது + "||" + Thousands of acres of cotton and paddy fields were flooded

ஆயிரம் ஏக்கர் பருத்தி- நெற்பயிர்களை வெள்ளநீர் சூழ்ந்தது