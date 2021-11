மாவட்ட செய்திகள்

3 நாட்களில் மருத்துவ கல்லூரியில் 281 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று + "||" + In 3 days 281 people in the medical college were infected with the virus

3 நாட்களில் மருத்துவ கல்லூரியில் 281 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று