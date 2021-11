மாவட்ட செய்திகள்

அத்திமரப்பட்டி பகுதியில் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கியதால் பயிர்கள் சேதம் அடைந்துள்ளன + "||" + Damage to crops due to stagnant water in fields in Attimarappatti area

