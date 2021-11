மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழை தண்ணீர் தேங்கி கிடப்பதால் படகில் சென்று பொதுமக்களுக்கு காய்கறிகள் விற்பனை நடந்து வருகிறது + "||" + Due to the stagnant rain water in the residential areas of Thoothukudi, people are going by boat and selling vegetables to the public

