மாவட்ட செய்திகள்

இறந்தவரின் உடலை வழிப்பாதையில் அடக்கம் செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Bury the body in the aisle

இறந்தவரின் உடலை வழிப்பாதையில் அடக்கம் செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு