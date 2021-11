மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி யில்வேனில் கடத்திய 2,500 கிலோ ரேஷன் அரிசியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் + "||" + In Kovilpatti 2,500 kg smuggled in a van Ration rice was confiscated by the police

கோவில்பட்டி யில்வேனில் கடத்திய 2,500 கிலோ ரேஷன் அரிசியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்