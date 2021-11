மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க கோரி கிராம மக்கள் தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு கொடுத்தனர்தூத்துக்குடி, நவ.30-தூத்துக்குடி அருகே உள்ள டி.குமாரகிரி, பண்டாரம்பட்டி கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் மற்றும் தூத்துக்குடி திரேஸ்புரம், லூர்தம்மாள்புரம் பகுதிகளை சேர்ந்த மீனவ பெண்கள் நேற்று காலை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு வந்தனர். அவர்கள் கலெக்டர் செந்தில்ராஜிடம் தனித்தனியாக மனு கொடுத்தனர். அந்த மன + "||" + The villagers filed a petition at the Thoothukudi Collector's Office seeking the opening of the Sterlite plant

