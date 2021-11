மாவட்ட செய்திகள்

கனமழை காரணமாக வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது + "||" + In Arani heavy rains caused houses to be flooded

கனமழை காரணமாக வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது