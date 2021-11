மாவட்ட செய்திகள்

உ.கீரனூரில் 7½ செ.மீ. மழை கொட்டியதுவெள்ளத்தில் பாலம் அடித்து செல்லப்பட்டதால் போக்குவரத்து துண்டிப்பு