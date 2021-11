மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் வீடுகளுக்குள் தேங்கி உள்ள மழைநீரை அகற்ற பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ள மின்சார மோட்டார்களை அமைச்சர் கீதாஜீவன் ஆய்வு செய்தார் + "||" + Minister Geethajeevan inspected free electric motors to be provided to the public to remove rainwater stagnant inside houses in the Thoothukudi Corporation area

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் வீடுகளுக்குள் தேங்கி உள்ள மழைநீரை அகற்ற பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ள மின்சார மோட்டார்களை அமைச்சர் கீதாஜீவன் ஆய்வு செய்தார்