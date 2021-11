மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் வாகன சோதனையில் ரூ.13 லட்சம் கார் சாவிகளை திருடிய 2 பேர் கைது + "||" + Two persons have been arrested for stealing car keys worth Rs 13 lakh during a vehicle search in Tiruvallur district

திருவள்ளூர் மாவட்டம் வாகன சோதனையில் ரூ.13 லட்சம் கார் சாவிகளை திருடிய 2 பேர் கைது