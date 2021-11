மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே சைக்கிளில் சென்ற பள்ளி மாணவர் திடீரென இறந்து போனார் + "||" + A schoolboy who was cycling near the ottapidaram died suddenly

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே சைக்கிளில் சென்ற பள்ளி மாணவர் திடீரென இறந்து போனார்