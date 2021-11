மாவட்ட செய்திகள்

பலத்த மழை காரணமாக தாமிரபரணி ஆற்றில் வினாடிக்கு 50 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் செல்வதையும், இதனால் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள மருதூர் அணையில் இருந்து வெள்ளம் சீறிப்பாய்ந்து சென்றதை படத்தில் காணலாம் + "||" + The picture shows the Tamiraparani River flowing at a rate of 50,000 cubic feet per second due to heavy rains, which caused the Marudur Dam near Srivaikuntam to overflow.

