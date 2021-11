மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் அருகேமழை வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சாலை10 கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + Near Villupuram Road washed away by rain Traffic cut to 10 villages

