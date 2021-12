மாவட்ட செய்திகள்

பெருங்களூர் அருகே வரத்து வாரி தண்ணீரில் தவறி விழுந்து கொத்தனார் பலி + "||" + He fell into the floodwaters and died

