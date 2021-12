மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகேகுளங்கள் நிரம்பி வயலுக்குள் புகுந்த வெள்ளம்மீன் பிடித்து வாலிபர்கள் மகிழ்ந்தனர் + "||" + The ponds overflowed and flooded the field

விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகேகுளங்கள் நிரம்பி வயலுக்குள் புகுந்த வெள்ளம்மீன் பிடித்து வாலிபர்கள் மகிழ்ந்தனர்