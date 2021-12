மாவட்ட செய்திகள்

சாயர்புரம் அருகே கனமழையால் 500 ஏக்கர் வாழை தண்ணீரில் மிதப்பதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் + "||" + Farmers are worried as 500 acres of bananas are floating in the water due to heavy rains near Sayarpuram

