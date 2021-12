மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சி வ அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக மழைநீர் தேங்கி பாசி பிடித்து காணப்படுவதால் விடுமுறை விடுப்பட்டுள்ளது + "||" + Thoothukudi Shiva Government High School has been closed for more than a week due to rain and algae

