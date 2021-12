மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி ஏரி கரையில் 9 மரங்கள் வெட்டி அகற்றம் + "||" + 9 trees cut down on the banks of Ooty Lake

ஊட்டி ஏரி கரையில் 9 மரங்கள் வெட்டி அகற்றம்