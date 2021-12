மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்புகுடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு கொடுத்தனர் + "||" + Women protest with tents asking for drinking water

