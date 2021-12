மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் அருகேலாரி உரசியதில் மின்கம்பம் உடைந்து விழுந்தது + "||" + The electric pole broke when the lorry overturned near Pavoorchatram

பாவூர்சத்திரம் அருகேலாரி உரசியதில் மின்கம்பம் உடைந்து விழுந்தது