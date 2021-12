மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி இலுப்பையூரணி தாம்போதி பாலத்தை மழைநீர் மூழ்கடித்து ஓடிவதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது + "||" + Traffic has been affected due to the flooding of the Kovilpatti Iluppaiyurani Tambodi bridge

