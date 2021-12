மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மருத்துவ பணியாளர்கள் படகில் வீடுவீடாக சென்று இல்லம் தேடி மருத்துவ முகாம் திட்டத்தின் கீழ் நோயாளிகளுக்கு மருந்துகள் வழங்கினர் + "||" + In the rain stricken areas of Thoothukudi, paramedics went house to house in boats and dispensed medicines to patients under the Medical Camp Scheme

