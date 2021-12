மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடியில் 12 நாட்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது + "||" + There has been a shortage of drinking water in the neighborhood for 12 days

உடன்குடியில் 12 நாட்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது