மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே வள்ளிநாயகபுரம் கூட்டுறவு வங்கியில் நகைக்கடனில் ரூ1 கோடியே 98 லட்சம் மோசடி செய்தது தொடர்பாக தலைவர், செயலாளர் ஆகிய 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police have arrested two persons, including a chairman and a secretary, in connection with a Rs 1 crore And ninty eight thousands cheatiing

