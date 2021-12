மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி வகுப்பறையில் மழைநீர் தேங்கி உள்ளதால் தொடர் விடுமுறை + "||" + Continuing holidays due to stagnant rainwater in the school classroom

