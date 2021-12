மாவட்ட செய்திகள்

3 நாட்களுக்கு பிறகு கனமழை; தூத்துக்குடியில் மீண்டும் வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வீடுகள் + "||" + Heavy rain after 3 days; Flooded houses again in Thoothukudi

3 நாட்களுக்கு பிறகு கனமழை; தூத்துக்குடியில் மீண்டும் வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வீடுகள்