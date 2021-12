மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பிரதமர் மோடியுடன் கலந்துரையாடும் வாய்ப்பை பெறலாம் என்று தூத்துக்குடி தபால் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் பொன்னையா தெரிவித்து உள்ளார் + "||" + Thoothukudi Postal District Superintendent Ponnaya said that students of the school may get an opportunity to discuss with Prime Minister Modi

