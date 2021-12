மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் குறித்து தகவல் தெரிவித்தால் வெகுமதி வழங்கப்படும் என கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + Collector Senthilraj has said that rewards will be given for information on banned plastic manufacturing factories in the Thoothukudi district

