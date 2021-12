மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டை அருகே வாந்தி, மயக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வீடு, வீடாக சென்று கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Vomiting near Uthukottai, house to house in areas affected by anesthesia, Collector inspection

ஊத்துக்கோட்டை அருகே வாந்தி, மயக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வீடு, வீடாக சென்று கலெக்டர் ஆய்வு