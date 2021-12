மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவிலில் சாமி தரிசனம் ரத்து செய்ததை கண்டித்து பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Devotees protest against cancellation of Sami darshan at Tiruvallur Veeragava Perumal temple

திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவிலில் சாமி தரிசனம் ரத்து செய்ததை கண்டித்து பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்