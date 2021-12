மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர், சோழவரம் ஒன்றிய பகுதிகளில் 5 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் + "||" + Dengue fever in 5 persons in Minsur and Cholavaram place

