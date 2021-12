மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய இணை நிர்வாக இயக்குனர் பிரதீப் குமார் நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் தாமிரபரணி ஆற்றில் உள்ள உறை கிணறுகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார் + "||" + Pradeep Kumar Nellai, Joint Managing Director, Tamil Nadu Drinking Water Drainage Board, personally inspected the bore wells in the Tamiraparani River in the Thoothukudi districts

