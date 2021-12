மாவட்ட செய்திகள்

மதுகுடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கிய கடை உரிமையாளர் மீது வழக்கு + "||" + Case against shop owner for granting permission to drink

மதுகுடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கிய கடை உரிமையாளர் மீது வழக்கு