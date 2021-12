மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி ராம்நகரில் 11வது நாளாக மழைநீர் வடியாமல் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் + "||" + In Thoothukudi Ramnagar, the public is suffering due to the stagnant rain water for the 11th day

தூத்துக்குடி ராம்நகரில் 11வது நாளாக மழைநீர் வடியாமல் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்