மாவட்ட செய்திகள்

பாபர் மசூதி இடிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று காயல்பட்டினத்தில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடந்தது + "||" + A protest was held in Kayalpattinam yesterday ahead of the Babri Masjid demolition day

