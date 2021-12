மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்கு பூட்டுப்போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest by locking up the panchayat office

ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்கு பூட்டுப்போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்