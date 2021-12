மாவட்ட செய்திகள்

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு செல்ல முடியாமல் பக்தர்கள் தவிப்பு + "||" + Devotees suffer from not being able to go to Irukkankudi Mariamman Temple

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு செல்ல முடியாமல் பக்தர்கள் தவிப்பு