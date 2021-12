மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்தால் கர்நாடகத்தில் பள்ளி-கல்லூரிகள் மூடப்படும் - பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + School-colleges will be closed in Karnataka

