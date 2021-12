மாவட்ட செய்திகள்

திருவல்லிக்கேணியில் பெண் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்த சாக்லெட், முந்திரி பார்சல் வெடிகுண்டு பீதியால் பரபரப்பு + "||" + Parcel of chocolate and cashew nuts brought to the female inspector in Tiruvallikeni

திருவல்லிக்கேணியில் பெண் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்த சாக்லெட், முந்திரி பார்சல் வெடிகுண்டு பீதியால் பரபரப்பு