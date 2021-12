மாவட்ட செய்திகள்

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக பன்னீர்செல்வமும், இணை ஒருங்கிணைப் பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டதற்கு கோவில்பட்டி எம் எல் ஏ அலுவலகம் முன்பு முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினார் + "||" + Former Minister Kadambur Raju firecrackers explode before the Kovilpatti MLA's office over the uncontested election of AIADMK coordinator Panneer Selvam and joint coordinator Edappadi Palanisamy

