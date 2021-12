மாவட்ட செய்திகள்

2017, 2018 ஆம் ஆண்டு தேர்வு எழுதிய தனித்தேர்வர்கள் 3 மாதத்துக்குள் மதிப்பெண் சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று தூத்துக்குடி அரசு தேர்வுகள் உதவி இயக்குனர் தர்மராஜ் தெரிவித்து உள்ளார்