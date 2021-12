மாவட்ட செய்திகள்

வாழப்பாடி அருகே துணிகரம்: வீட்டை சுத்தம் செய்து தருவதாக மூதாட்டியை ஏமாற்றி நகை, பணம் திருட்டு-2 ஆண் நண்பர்களுடன் பெண் கைது + "||" + Theft of jewelery and money from an old woman

வாழப்பாடி அருகே துணிகரம்: வீட்டை சுத்தம் செய்து தருவதாக மூதாட்டியை ஏமாற்றி நகை, பணம் திருட்டு-2 ஆண் நண்பர்களுடன் பெண் கைது