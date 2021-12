மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் பாரபட்சமின்றி அனைத்து இடங்களிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும்கூடுதல் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Occupancies will be eliminated everywhere without discrimination

புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் பாரபட்சமின்றி அனைத்து இடங்களிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும்கூடுதல் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை