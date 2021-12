மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடி பஸ் நிலையத்தில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்ட பள்ளி மாணவிகள் + "||" + Schoolgirls attacking each other at Avadi bus stand; Stirred by video spread on social websites

ஆவடி பஸ் நிலையத்தில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்ட பள்ளி மாணவிகள்