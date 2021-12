மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த புதிய கட்டுப்பாடுகளை அறிவிப்பது குறித்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு முடிவு - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + A week after the announcement of the new restrictions

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த புதிய கட்டுப்பாடுகளை அறிவிப்பது குறித்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு முடிவு - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி