மாவட்ட செய்திகள்

பாறை உடைக்கும்போது தோட்டா வெடித்து தொழிலாளி பலி + "||" + The bullet exploded and killed the worker

பாறை உடைக்கும்போது தோட்டா வெடித்து தொழிலாளி பலி